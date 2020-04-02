Казахстанцев призовут на медицинскую службу, борьбу с паводками и дезинфекцию только в отдельных регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Военнообязанных казахстанцев призовут в связи с необходимостью эффективной защиты здоровья наших соотечественников и для обеспечения режима чрезвычайного положения. Минобороны призовет военнообязанных казахстанцев для патрулирования населенных пунктов, санитарной обработки местности и участия в ликвидации возможных паводков в весенний период. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба РК Руслан Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В тех регионах, где дислоцированы наши вооруженные силы, люди есть. А в тех регионах, где их нет, скорее всего, будут задействованы граждане, которые имеют медицинскую подготовку, и которые сейчас не задействованы в системе здравоохранения. Также специалисты из комиссии РКБЖ, которые имеют опыт службы. Они будут задействованы в процессе несения службы на блокпостах, патрулирования населенных пунктах, санитарной обработки местности. Может быть в некоторых регионах будут помогать в процессе ликвидации весенних паводков», - рассказал Руслан Шпекбаев в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

При этом он выразил мнение, что такая практика будет осуществляться не во всех регионах.

«По той причине, что во многих регионах уже задействованы войска. Но войск на все регионы не хватает. Где дислокации воинских частей нет, там, возможно, будут привлекаться люди. Но решение касательно численности, задач и сроков будет принимать акимат по согласованию с Генеральным штабом», - отметил спикер.

Сказал замначальника Генштаба РК и несколько слов касательно оплаты такого мероприятия.

«Те, кто остался без работы, будут получать минимальную заработную плату. Те, кто работает, будут получать заработную плату. В первую очередь будут обращать внимание на тех специалистов, которые нужны конкретному региону. В каждом регионе ситуация разная. То есть, люди будут утром ходить на сборы по выполнению этих задач как на работу. По месту жительства. На ночь они будут возвращаться домой», - заключил Р. Шпекбаев.

Напомним, Президент Казахстана подписал Указ «О призыве военнообязанных на специальные сборы».