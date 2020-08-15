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    Казахстанцев приглашают обсудить проект концепции законодательства в сфере благотворительности

    15 Августа 2020, 08:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития РК оповещает о размещении проекта «Концепции проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности и благотворительности» на официальном интернет-ресурсе и интернет-портале «Открытые НПА», передает МИА «Казинформ».

    « Проект Концепции направлен на совершенствование законодательства в сфере благотворительности и волонтерства. Законопроектом предусмотрены меры, направленные на стимулирование граждан к регулярному участию в системной благотворительности и волонтерстве, развитие культуры благотворительности и волонтерства. В частности, в рамках законопроекта предлагается внедрить меры по учету волонтерских часов в трудовом стаже, снижению минимального возраста волонтера до 16 лет, механизмов косвенного стимулирования благотворителей, повышения статуса благотворительных организаций и др.

    В этой связи Министерство приглашает принять участие в обсуждении данного проекта», - говорится в сообщении на Telegram -канале МИОР РК.

    Проект доступен по ссылке .

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Благотворительность
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