Казахстанцев предупреждают о мошенниках, предлагающих помощь в оформлении банкротства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Объявления с предложением помощи в оформлении банкротства за определенную сумму появились в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ». Корреспондент «Казинформа» позвонил по указанному номеру, чтобы узнать условия предлагаемой помощи.

«Мы со своей стороны все от вас заполняем, отправляем. Ваш запрос отрабатывается примерно от 2 недель до 17 дней. На вас не должно быть записано недвижимости, в течение 5 лет вы не сможете брать кредиты и выезжать за рубеж. Мы – юрлицо, которое оказывает консалтинговые услуги», - заявила девушка на том конце провода.

Она отметила, что при задолженности в полмиллиона тенге, стоимость услуги будет оценена в 20 тысяч тенге.

Ранее ситуацию прокомментировал вице-министр финансов Ержан Биржанов.

«Есть объявления, где неизвестные обещают клиентам помочь с процессом оформления. Конечно, это обман. Посторонние лица не могут гарантировать получение статуса банкрота. Здесь налицо все признаки мошенничества»,-сказал Ержан Биржанов на брифинге в СЦК.

Между тем, вице-министр отметил, что при оформлении банкротства возможно обращение к юридическим лицам.

«В рамках Закона «О банкротстве физических лиц» предусмотрены финансовые управляющие. Они могут помочь с процедурой банкротства, которая регулируется законом. Также законом предусмотрена выплата за указанную деятельность в соответствии с минимальным месячным окладом. Если вы нанимаете финансового управляющего, вы платите ему 70 тысяч тенге, не более. Еще один момент, если клиент относится к социально уязвимой группе, мы предусмотрели возмещение оплаты за услуги финансового управляющего за счет бюджета деятельности. Сегодня около 170 специалистов зарегистрированы в качестве финансовых менеджеров. К ним можно обратиться за квалифицированной помощью по оформлению банкротства», - добавил вице-министр.



