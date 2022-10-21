Казахстанцев предупредили об ответственности за нарушения при предвыборной агитации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наряду с административной предусмотрена и уголовная ответственность за нарушение выборного законодательства. Об этом предупредили в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня с 18:00 началась самая активная фаза – предвыборная агитация. Порядок ее проведения урегулирован Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан».

Как пояснил заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев, несоблюдение установленных норм влечет ответственность.

«В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено 9 статей за нарушение порядка и условий предвыборной агитации. Это такие составы как: проведение предвыборной агитации в период ее запрещения; воспрепятствование праву вести предвыборную агитацию; нарушение условий проведения предвыборной агитации через СМИ», - сообщил Жандос Умиралиев в ходе заседания ЦИК.

Условия проведения агитации через СМИ прописаны в статье 27 Конституционного закона «О выборах в РК». Замгенпрокурора назвал и другие составы административных правонарушений, возможных в период агитации:

- необъективное освещение СМИ выборной кампании, т.е. искажение целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними;

- публикация СМИ агитматериалов, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии, а также отказ в предоставлении возможности бесплатного опубликования опровержения;

- прерывание и комментирование выступлений кандидатов в СМИ сразу после выступления;

- отказ СМИ в выделении эфирного времени, печатной площади одному из кандидатов, в случае, если другим было дано согласие и другие. За нарушение этих условий предусмотрена адмответственность.

«Субъектами по всем указанным правонарушениям, наряду с гражданами, должностными лицами, являются субъекты предпринимательства. Санкции статей предусматривают штраф от 10 до 50 МРП. Возбуждение дел по этим и другим административным правонарушениям, посягающим на избирательные права, относится к исключительной компетенции прокурора. Дела рассматривает суд», - проинформировал заместитель Генпрокурора.

По его словам, граждане при нарушении их избирательного права могут самостоятельно обращаться непосредственно в суд. В этом случае, дела указанной категории сразу рассматриваются судами, но с участием прокурора.

«Наряду с административной ответственностью предусмотрена и уголовная ответственность за нарушение выборного законодательства. Это касается воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Второй состав - это фальсификации избирательных документов или неправильного подсчета голосов», - подчеркнул Ж. Умиралиев.



