Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Казахстанцев предупредили об ответственности за нарушения при предвыборной агитации

    21 Октября 2022, 21:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наряду с административной предусмотрена и уголовная ответственность за нарушение выборного законодательства. Об этом предупредили в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня с 18:00 началась самая активная фаза – предвыборная агитация. Порядок ее проведения урегулирован Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан».

    Как пояснил заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев, несоблюдение установленных норм влечет ответственность.

    «В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено 9 статей за нарушение порядка и условий предвыборной агитации. Это такие составы как: проведение предвыборной агитации в период ее запрещения; воспрепятствование праву вести предвыборную агитацию; нарушение условий проведения предвыборной агитации через СМИ», - сообщил Жандос Умиралиев в ходе заседания ЦИК.

    Условия проведения агитации через СМИ прописаны в статье 27 Конституционного закона «О выборах в РК». Замгенпрокурора назвал и другие составы административных правонарушений, возможных в период агитации:

    - необъективное освещение СМИ выборной кампании, т.е. искажение целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними;

    - публикация СМИ агитматериалов, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии, а также отказ в предоставлении возможности бесплатного опубликования опровержения;

    - прерывание и комментирование выступлений кандидатов в СМИ сразу после выступления;

    - отказ СМИ в выделении эфирного времени, печатной площади одному из кандидатов, в случае, если другим было дано согласие и другие. За нарушение этих условий предусмотрена адмответственность.

    «Субъектами по всем указанным правонарушениям, наряду с гражданами, должностными лицами, являются субъекты предпринимательства. Санкции статей предусматривают штраф от 10 до 50 МРП. Возбуждение дел по этим и другим административным правонарушениям, посягающим на избирательные права, относится к исключительной компетенции прокурора. Дела рассматривает суд», - проинформировал заместитель Генпрокурора.

    По его словам, граждане при нарушении их избирательного права могут самостоятельно обращаться непосредственно в суд. В этом случае, дела указанной категории сразу рассматриваются судами, но с участием прокурора.

    «Наряду с административной ответственностью предусмотрена и уголовная ответственность за нарушение выборного законодательства. Это касается воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Второй состав - это фальсификации избирательных документов или неправильного подсчета голосов», - подчеркнул Ж. Умиралиев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Генпрокуратура Выборы Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    Новости партнеров