Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Казахстанцев предупредили о незаконном сборе персональных данных в соцсетях

    3 Августа 2019, 02:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Служба реагирования на компьютерные инциденты «KZ-CERT» сообщает о выявлении сбора персональных данных казахстанцев, а также получения доступа к персональному досье гражданина Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение службы в Facebook.

    В Службу «KZ-CERT» поступило обращение от Управления образования г. Нур-Султан,где сообщалось, что в социальных сетях созданы страницы, которые предоставляютплатные услуги по прикреплению детей в детские сады. Опасения обращающихся быловызвано тем, что ведется незаконный сбор персональныхданных казахстанцев.

    Проведя мониторинг сети Интернет Службой «KZ-CERT»были выявлены страницы в сети Instagram и объявления в онлайн-магазине «OLX»,где была указана следующая информация: «Наша страница занимается круглосуточной услугоймониторинга мест, в детские сады. Работаем через сайт электронного акиматаe.astana.kz. Это общедоступный сайт, для любого жителя РК, чьи дети стоят вобщей очереди в ДДУ (Детское Дошкольное Учреждение) и.т.д. Сайт выполняет входс помощью электронного ключа ЭЦП (Электронно-цифровая подпись). От вас лишьтребуется выбрать подходящий вам сад,и предоставить ключ ЭЦП. НАПОМНЮ, всевыполняется в рамках закона. Оплата осуществляется только после получениянаправления, затем все ваши персональные данные благополучно удаляются» (стилистика иорфография сохранены).

    В данномслучае сбор персональных данных осуществлялся методом убеждения, отмечают в службе.

    «Постановка ребенка в очередь, просмотр номера очереди,получение направления в детский сад осуществляется самим родителем совершеннобесплатно на портале e.astana.kz. Более того, для получения данных услуг нетребуется ЭЦП. Для авторизации и дальнейшего получения услуг, достаточно ввестиИИН, мобильный номер телефона родителя и проверочный одноразовый SMS-пароль.Поэтому удаленное заполнение этих форм посторонним человеком считаетсянарушением законодательства РК. Нет гарантии, что переданные вами данные и ЭЦПключи не будут использоваться для иных действий», - пояснила Жазира Асанова,руководитель отдела стратегии, анализа и цифровых технологий Управленияобразования г. Нур-Султан.

    Посредством подписания ЭЦП мошенникампредоставляется возможность в получении государственных услуг и персональныхданных гражданина на портале «Электронное правительство». В этой связи Служба«KZ-CERT» и Управление образования г. Нур-Султан призывает всех родителей неподдаваться на подобные рода заявления и получать услугу самостоятельно уофициального владельца системы e.astana.kz. В случае выявления подобного вида интернет-ресурсов, страниц в социальныхсетях, сообщать нам по номеру 1400 или в группу телеграмм @kzcert.

    Служба реагирования на компьютерные инциденты «KZ-CERT» Тел: 8-717-255-99-97, 1400(моб.) E-mail: info@kz-cert.kz;incident@kz-cert.kz https://t.me/kzcert

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Связь, ТВ, IT
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мошенники используют имена и фото известных блогеров, представляясь брокерами
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам