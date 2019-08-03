Казахстанцев предупредили о незаконном сборе персональных данных в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Служба реагирования на компьютерные инциденты «KZ-CERT» сообщает о выявлении сбора персональных данных казахстанцев, а также получения доступа к персональному досье гражданина Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение службы в Facebook.

В Службу «KZ-CERT» поступило обращение от Управления образования г. Нур-Султан,где сообщалось, что в социальных сетях созданы страницы, которые предоставляютплатные услуги по прикреплению детей в детские сады. Опасения обращающихся быловызвано тем, что ведется незаконный сбор персональныхданных казахстанцев.

Проведя мониторинг сети Интернет Службой «KZ-CERT»были выявлены страницы в сети Instagram и объявления в онлайн-магазине «OLX»,где была указана следующая информация: «Наша страница занимается круглосуточной услугоймониторинга мест, в детские сады. Работаем через сайт электронного акиматаe.astana.kz. Это общедоступный сайт, для любого жителя РК, чьи дети стоят вобщей очереди в ДДУ (Детское Дошкольное Учреждение) и.т.д. Сайт выполняет входс помощью электронного ключа ЭЦП (Электронно-цифровая подпись). От вас лишьтребуется выбрать подходящий вам сад,и предоставить ключ ЭЦП. НАПОМНЮ, всевыполняется в рамках закона. Оплата осуществляется только после получениянаправления, затем все ваши персональные данные благополучно удаляются» (стилистика иорфография сохранены).

В данномслучае сбор персональных данных осуществлялся методом убеждения, отмечают в службе.

«Постановка ребенка в очередь, просмотр номера очереди,получение направления в детский сад осуществляется самим родителем совершеннобесплатно на портале e.astana.kz. Более того, для получения данных услуг нетребуется ЭЦП. Для авторизации и дальнейшего получения услуг, достаточно ввестиИИН, мобильный номер телефона родителя и проверочный одноразовый SMS-пароль.Поэтому удаленное заполнение этих форм посторонним человеком считаетсянарушением законодательства РК. Нет гарантии, что переданные вами данные и ЭЦПключи не будут использоваться для иных действий», - пояснила Жазира Асанова,руководитель отдела стратегии, анализа и цифровых технологий Управленияобразования г. Нур-Султан.

Посредством подписания ЭЦП мошенникампредоставляется возможность в получении государственных услуг и персональныхданных гражданина на портале «Электронное правительство». В этой связи Служба«KZ-CERT» и Управление образования г. Нур-Султан призывает всех родителей неподдаваться на подобные рода заявления и получать услугу самостоятельно уофициального владельца системы e.astana.kz. В случае выявления подобного вида интернет-ресурсов, страниц в социальныхсетях, сообщать нам по номеру 1400 или в группу телеграмм @kzcert.

Служба реагирования на компьютерные инциденты «KZ-CERT» Тел: 8-717-255-99-97, 1400(моб.) E-mail: info@kz-cert.kz;incident@kz-cert.kz https://t.me/kzcert