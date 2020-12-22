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    Казахстанцев предупредили о фейковой странице банка в соцсетях

    22 Декабря 2020, 22:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мошенники создают фейковые страницы банков в социальных сетях. Казахстанцев просят быть бдительными и не сообщать свои персональные данные или информацию о платежных картах третьим лицам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Stopfake.kz.

    В редакцию портала Stopfake.kz обратился читатель с просьбой проверить подлинность страницы в Facebook. Исходя из указанной в аккаунте информации, она принадлежит Halyk Bank, однако отмечена как «личный блог».

    Указанная страница — фейк.

    Это подтвердили в Halyk Bank:

    «Это орудуют мошенники! Просим быть бдительными и не предоставлять информацию по счетам», - пояснили на официальной странице банка.

    Также о том, что аккаунт неподлинный, говорит отсутствие специфических знаков, верифицирующих страницу, и актуальной информации об акциях и работе учреждения. Все это размещено в официальном аккаунте Halyk Bank.

    Напоминаем, что сообщать свои персональные данные или информацию о платежных картах третьим лицам нельзя ни в коем случае. Пароли и коды доступа к счетам не рекомендуется называть даже сотрудникам банков.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Банки Борьба с преступностью Общество
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