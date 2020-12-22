Казахстанцев предупредили о фейковой странице банка в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мошенники создают фейковые страницы банков в социальных сетях. Казахстанцев просят быть бдительными и не сообщать свои персональные данные или информацию о платежных картах третьим лицам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Stopfake.kz.

В редакцию портала Stopfake.kz обратился читатель с просьбой проверить подлинность страницы в Facebook. Исходя из указанной в аккаунте информации, она принадлежит Halyk Bank, однако отмечена как «личный блог».

Указанная страница — фейк.

Это подтвердили в Halyk Bank:

«Это орудуют мошенники! Просим быть бдительными и не предоставлять информацию по счетам», - пояснили на официальной странице банка.

Также о том, что аккаунт неподлинный, говорит отсутствие специфических знаков, верифицирующих страницу, и актуальной информации об акциях и работе учреждения. Все это размещено в официальном аккаунте Halyk Bank.

Напоминаем, что сообщать свои персональные данные или информацию о платежных картах третьим лицам нельзя ни в коем случае. Пароли и коды доступа к счетам не рекомендуется называть даже сотрудникам банков.



