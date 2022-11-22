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    Казахстанцев предупредили о действующих от имени АО НК «КазМунайГаз» интернет-мошенниках

    22 Ноября 2022, 13:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления по экономике и финансам АО НК «КазМунайГаз» Даурен Карабаев предупредил казахстанцев о мошеннических схемах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хотел бы еще раз предупредить казахстанцев о мошенниках, которые через фейковые сайты и мобильные приложения предлагают инвестировать деньги в якобы национальную компанию «КазМунайГаз» и обещают высокий доход. Такие фейковые сайты упоминают имена известных людей, используют видеокадры из общедоступных официальных видеороликов «КазМунайГаза» и подменяют оригинальные аудиодорожки. Просим казахстанцев быть бдительными, вся информация доступна на нашем официальном сайте, где мы открыли специальный раздел, посвященный IPO», – сказал Даурен Карабаев на брифинге.

    В ходе брифинга он рассказал о финансовых показателях компании за 9 месяцев текущего года, а также значимых корпоративных событиях и сделках, которые повлияли на операционные и финансовые результаты КМГ.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    КазМунайГаз Борьба с преступностью Общество Мошенничество
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