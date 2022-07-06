Казахстанцев поздравили с Днем столицы из космоса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев, находящийся сейчас на Международной космической станции, поздравил казахстанцев с Днем столицы. Об этом передает МИА «Казинформ».

«6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник — День столицы – День Нур-Султана, который вы можете видеть на видео! С праздником всех жителей одной из самых крупнейших стран мира с уникальной культурой, кухней, природой, животным и растительными миром и очень гостеприимными людьми! Мереке құтты болсын, Қазақстан!» - написал Олег Артемьев в Instagram .

Ранее сообщалось о том, что 18 марта 2022 года с космодрома Байконур состоялся успешный старт транспортного пилотируемого космического корабля «Союз МС-21» с очередной экспедицией на Международную космическую станцию. В составе экипажа МКС-67 были космонавты Роскосмоса – командир корабля Олег Артемьев, бортинженеры Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Для Олега Артемьева - это третий космический полет по счету.

19 марта корабль «Союз МС-21», сделав два витка вокруг Земли, успешно пристыковался к МКС.

Фото: instagram.com/p/CfqdogxjHni/ olegmks