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    Казахстанцев пока не будут эвакуировать из Ирана и Южной Кореи

    2 Марта 2020, 11:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан пока не будет эвакуировать своих граждан из Южной Кореи и Ирана. Об этом заявил первый вице-министр иностранных дел РК Шахрат Нурышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По Ирану и Южной Корее: в Иране находятся 170 наших граждан. Вопрос об эвакуации пока не ставится. Но наше посольство сейчас работает со всеми нашими гражданами», - сказал Шахрат Нурышев на пресс-конференции в Правительстве.

    В случае их пожелания покинуть Иран, вице-министр пообещал, что министерство готово оказать необходимое содействие.

    «В Южной Корее находятся 34 тысячи 600 граждан Казахстана. Количество рейсов было сокращено с девяти до трех, для того, чтобы граждане, которые пожелают вернуться, могли воспользоваться рейсами», - сообщил Ш. Нурышев.

    По его словам, эвакуация будет проводиться в крайнем случае.

    «Поэтому лица, которые сами изъявят желание вернуться, могут вернуться рейсами, которые пока еще летают», - заключил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Правительство РК Иран Корея
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