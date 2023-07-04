Казахстанцев обяжут ставить домашних питомцев на учёт с 1 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане вводится повсеместный учёт домашних и безнадзорных животных. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Согласно закону «Об ответственном обращении с животными», с 1 сентября текущего года вживлять чип или надевать бирки в обязательном порядке следует кошкам и собакам. Постановка на учёт других видов питомцев — декоративных крыс, хомяков или минипингов — останется добровольной. Если внесение информации о животном в систему будет для казахстанцев бесплатным, то за чип, бирку и саму процедуру владельцам придётся заплатить из своего кошелька. Исключение сделают только для социально уязвимых категорий граждан, которые не могут себе позволить оплатить такие ветеринарные услуги. Судя по открытой информации ветеринарных клиник, стоимость процедуры чипирования в крупных городах страны варьируется от 3,5 тыс. до 8 тыс. тенге.

Подготовка к введению обязательного учёта активно ведётся с прошлого года. Уже создана цифровая экосистема — запущен национальный электронный сервис с реестром животных TANBA, начато обучение сотрудников государственных и частных ветклиник по работе с базой данных. В некоторых городах, например, в Астане, в рамках пилотного проекта с 1 ноября прошлого года до 1 сентября текущего чипирование домашних Мурок и Шариков проводится бесплатно.

Работа по учёту домашних животных велась и раньше, но она не носила обязательный характер. Люди чипировали своих питомцев, если им нужно было взять их с собой за границу, или ради безопасности самих животных. Например, собака убежала и потерялась. Если её нашли, то обратившись в приют можно просканировать чип и по нему определить, кто владелец и как с ним связаться. По данным Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК, на конец сентября прошлого года численность учтённых псов и кошек в стране составляла 730,7 тысяч. Из них 83,5%, или 610,2 тыс. — это домашние питомцы и служебные собаки, а 16,5%, или 120,5 тыс. — безнадзорные животные.

Активнее всего постановкой на учёт занимались в Шымкенте, Алматы, Жамбылской и Алматинской областях. На эти территории приходится 72,7% всех зарегистрированных питомцев. Судя по количеству учтённых животных, работа по регистрации в этих крупных городах и областях ведётся не первый год. На их фоне нулевые показатели Павлодарской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей говорят о низкой готовности регионов к новшествам. Эти данные Комитет лесного хозяйства и животного мира опубликовал 29 сентября прошлого года и с тех пор не обновлял.

Судя по актуальной информации из национального реестра зарегистрированных животных в системе TANBA, работа со стороны местных исполнительных органов этих регионов всё же началась. По данным на 27 июня в базу данных TANBA внесена информация о чипировании 105,1 тыс. животных. Из них 2,6 тыс. поставлено на учёт в Актюбинской области, 492 — в Восточно-Казахстанской, 57 — в Павлодарской. Большинство в реестре — питомцы алматинцев: ветклиники южной столицы внесли данные о 86,4 тыс. животных.

Основная часть тех, кто уже записан в реестре — это ожидаемо собаки и кошки. Из необычных домашних питомцев в базе только два кролика, один хорёк и карликовая свинка породы бергштрессер книрт по кличке Бублик. Система показывает не только статистику, но и другие данные — кличку животного, породу, номер его паспорта, идентификационный номер животного, информацию о вакцинации и стерилизации. Фамилия и контакты владельцев доступны только посетителям с правом доступа (ветврачи, работники приютов и т. д.).

Как следует из названия самого закона, основная цель нововведений — заставить людей более гуманно и ответственно относиться к домашним животным, не выбрасывать их на улицу и не допускать жестокого обращения. За нарушение закона могут привлечь к ответственности. При общественном обсуждении подзаконных актов, а именно Правил учёта домашних животных, специалисты Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов РК сообщали, что за отказ внесения в базу данных предусмотрена ответственность в рамках Кодекса об административных нарушениях. Согласно статьи 407-2 (п. 1, пп. 2) КоАП, нарушение правил физическими лицами влечёт за собой штраф 10 МРП (в 2023 году — 34,5 тыс. тг), для юрлиц — 30 МРП (103,5 тыс. тг).

Инициаторами законопроекта стали зоозащитные организации. Они уже много лет добивались перехода Казахстана в число цивилизованных стран, в которых каждый владелец отвечает за тех, кого приручил, а борьба с бездомными собаками не выглядит как фильм ужасов с отстрелом и удушением уличных Жучек.

Регулирование численности безнадзорных животных — это, собственно, одна из главных задач, которую ставили законодатели. Ведь основная причина большого количества животных на улицах — безответственное отношение их бывших владельцев. Теперь, если у уличной кошки или собаки при отлове будет обнаружен чип, хозяина найдут и оштрафуют. Новый гуманный курс, которого будет придерживаться Казахстан — не убивать отловленных собак, а стерилизовать их, чипировать и отпускать. Планы на перспективу — строить пункты временного содержания и приюты, через которые животным можно было бы искать новую семью.

Эта работа пока находится на начальной стадии. По данным МЭПР, за первые девять месяцев прошлого года в городах страны было отловлено 178,3 тыс. собак и кошек, основная их часть — бездомные. Из них 75,4% животных, или 134,4 тыс. особей было убито. Вакцинировали, стерилизовали и выпустили на свободу всего 4,8 тыс. уличных животных, или всего 2,7%.

В целом, на решение вопросов регулирования безнадзорных животных в прошлом году регионы выделили из местных бюджетов 2,2 млрд тг. Большая часть средств ушла на отлов животных — 1,6 млрд тг. На стерилизацию деньги предусмотрели только восемь регионов из 20. За постановку животных на учёт ветклиникам из казны выплатили лишь 8,5 млн тг.

Проекты на перспективу — строительство приютов и пунктов для передержки — обошлись государству в 215 млн тг.