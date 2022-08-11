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    • Казахстанцев начали предупреждать о мошенничестве через SMS

    11 Августа 2022 11:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел РК начало рассылку SMS с предупреждением о фактах мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «Поскольку мобильная связь доступна почти каждому жителю Казахстана, вне зависимости от его места проживания и нахождения, передача информации об участившихся фактах мошенничества с помощью SMS позволит оперативно информировать широкий круг граждан», - сообщили в пресс-службе МВД РК.

    МВД призывает граждан быть бдительными и придерживаться основных мер предосторожности:

    – ни в коем случае не следовать так называемым «телефонным» инструкциям работников банков или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону;

    – никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и т.д.;

    – не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам, и другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара;

    – не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;

    – для установки приложений пользоваться только официальными источниками App Store, Play Market и т.д.;

    – не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в спам-рассылках от неизвестных контактов или в сплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой;

    – регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками;

    – чаще проверять движение денег на своих счетах.

    Ранее сообщалось о том, что подменные номера заблокируют для борьбы с мошенниками в Казахстане.
    #Борьба с преступностью #МВД РК #Общество #Мошенничество
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