Казахстанцев избавят от сбора документов при трудоустройстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единая система учета трудовых договоров (E-hr) избавит казахстанцев от сбора документов при трудоустройстве, а также позволит отказаться от бумажных трудовых книжек и предоставления бумажных документов при заключении трудовых договоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «ЦРТР».

Единая система учета трудовых договоров (E-hr) поможет сократить время оформления работников в кадровых службах предприятий.

АО «Центр развития трудовых ресурсов» внедрило в E-hr сервис, позволяющий обойтись без традиционного при трудоустройстве сбора пакета бумажных документов. Все необходимые документы (паспортные данные, данные об образовании, месте проживания, состоянии здоровья, отсутствии или наличии судимости) кадровые службы смогут получить самостоятельно и в электронном виде.

«Внедрение E-hr обеспечивает сохранность данных и формирование достоверного источника по трудовой истории граждан, прозрачность взаимоотношений работника и работодателя, исключает риск подделки документов, позволяет ускорить трудоустройство, а также отказаться от бумажных трудовых книжек и предоставления бумажных документов при заключении трудовых договоров», – рассказал директор департамента анализа и обработки данных АО «ЦРТР» Бахтияр Жазыкпаев.

Все, что требуется сделать предприятию, чтобы воспользоваться новым сервисом - зарегистрироваться в E-hr. Для сбора документов для личного дела нового сотрудника необходимо получить его согласие, и направить соответствующий запрос в систему. Дальше программа все сделает автоматически.

В настоящее время E-hr уже интегрирована с информационными системами Министерства образования и науки РК, а также Государственной базой физических лиц Министерства юстиции РК. До конца 2020 года планируется объединение с информационными системами Минздрава РК и Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.

Система E-hr работает в пилотном режиме с 2018 года. В настоящее время к системе на добровольной основе подключились более 28 тысяч казахстанских компаний. В E-hr зарегистрировано уже около 1,3 млн электронных трудовых договоров. В первой половине 2020 года планируется подключить к системе еще около 25 тысяч работодателей.