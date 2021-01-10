Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Казахстанцам запрещено приводить детей при голосовании

    10 Января 2021, 09:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения– главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов напомнил о требованиях к участникам избирательного процесса по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в день голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обеспечивается дежурство медицинских работников или волонтеров у входа в помещение для измерения температуры по средствам бесконтактных термометров для выявления граждан с повышенной температурой, наличие санитайзеров для дезинфекции рук, наличие дистанционных разметок и указателей по маршруту движения для избирателей, наличие на входе и выходе контейнеров для сбора использованных средств индивидуальной защиты, наличие комнат для изоляции людей в случае выявления у них повышенной температуры тела», - сказал Ерлан Киясов на брифинге.

    Главный государственный санитарный врач республики также добавил, что необходимо обеспечение достаточных запасов одноразовых масок и перчаток для членов избирательных комиссий для их замены каждые три часа, соблюдение социальной дистанции на расстоянии полутора – двух метров, обработки кабин для голосования перед началом работы избирательного участка и в последующем по мере необходимости.

    «Документ, удостоверяющий личность, предоставляется членам комиссии в развернутом виде и в руки не передается. При приеме протоколов участковой комиссией об итогах голосовании необходимо строго соблюдать меры безопасности. Перед вскрытием стационарных и переносных урн для голосования необходимо проведение их санитарной обработки дезинфицирующим средством. Запрещается приводить с собой детей при голосовании», - подчеркнул Ерлан Киясов.

    Ранее заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров сообщил, что в списки избирателей на начало голосования включено 11 915 903 избирателя.

    Отметим, в выборах принимают участие кандидаты от пяти политических партий:

    Nur Otan , «Ак Жол», «Народная партия Казахстана» (бывшая КНПК – «Коммунистическая народная партия Казахстана»), «Адал», «Ауыл».

    Для прохождения в Мажилис партии должны набрать не менее 7% от общего числа голосов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Выборы-2021
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане