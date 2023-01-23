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    Казахстанцам выплачено в 2022 году пенсий на более чем 2,9 трлн тенге

    23 Января 2023, 14:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году казахстанцам из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму более 2,9 трлн тенге, в том числе на базовую пенсию направлено 883,7 млрд тенге, на солидарную пенсию – 2 022,6 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    В декабре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 247,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 75,4 млрд тенге, солидарной пенсии –172 млрд тенге.

    По состоянию на 1 января 2023 года, численность пенсионеров составляет 2 млн 295 тысяч человек. А средний размер совокупной пенсии составил 108 761 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 74 950 тенге, базовой пенсии – 33 811 тенге.

    Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

    При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

    Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

    Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

    Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

    В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

    Размеры солидарных пенсий ежегодно гарантированно повышаются с опережением уровня инфляции на 2%, что соответствует принятой в 2014 году Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года.

    Согласно закону «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы» размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2023 года повышены на 10,5% от получаемого размера.

    Также в рамках реализации поручения Главы государства увеличена величина максимального дохода, применяемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП.

    Размеры государственной базовой пенсионной выплаты повышены в связи с увеличением величины прожиточного минимума, а также в связи с повышением минимального размера с 54% до 60% от прожиточного минимума.

    Таким образом, с 1 января 2023 года минимальный размер пенсий с учетом базовой пенсионной выплаты повышен с 68 223 тенге (в 2022 году) до 77 417 тенге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минтруда РК
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