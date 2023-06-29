Казахстанцам выдали микрокредиты на 1,1 трлн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Портфель микрокредитов микрофинансовых организаций составил 1,1 трлн тенге, что сразу на 31,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.

Практически весь объем микрозаймов был выдан физическим лицам — это чуть более 1 трлн тг, рост за год — на 31,2%. Еще 24,2 млрд тг были выданы юридическим лицам, что на 38,3% больше, чем в конце первого квартала 2022 года.

Объем микрокредитов, по которым имеется просроченная задолженность, вырос за год на 21,1%, до 157,5 млрд тг. При это доля просроченных кредитов в общем ссудном портфеле МФО за год сократилась с 16,2% до 14,9%.

Из всего объёма просроченных микрокредитов 155,3 млрд тг приходится на займы, выданные физическим лицам — плюс 20,8% за год. Доля микрокредитов, выданных физическим лицам, по которым имеется просроченная задолженность, за год уменьшилась с 16,4% до 15,1%. Наибольший объём приходится на займы с просрочкой платежей на срок свыше 90 дней: 54,4 млрд тг, при это здесь отмечается сокращение показателя на 10,2%. Следом идут микрокредиты, просроченные на срок от 1 до 30 дней (48,9 млрд тг, рост за год — на 33,8%), далее — на срок от 31 до 60 дней (28,9 млрд тг, рост за год — на 80,7%), и наконец — на срок от 61 до 90 дней (23,1 млрд тг, рост за год — на 50,4%).

Объём просроченных микрокредитов, выданных юридическим лицам, за год вырос на 40,3%, до 2,2 млрд тг, а их доля увеличилась с 8,9% до 9%. Почти весь объём пришелся микрокредиты, просроченные на срок от 1 дня до 30 дней и на срок более 90 дней — 1,1 млрд и 893,9 млн тг. Оставшиеся 239,5 млн тг пришлись на микрокредиты, просроченные на срок от 31 дня до 90 дней.

Согласно отчётности микрофинансовых организаций, значительно выросла доля микрокредитов, считающихся безнадёжными: на конец первого квартала показатель составил 10,1%. Для сравнения: годом ранее доля такой просрочки составляла 8,9% от портфеля, а пять лет назад — и вовсе лишь 2,4%. Объём безнадежных микрокредитов в портфеле МФО за год вырос почти в полтора раза и составил 106,4 млрд тг.

Значительный объем микрокредитов приходится на сомнительные займы — 814,8 млрд тг, что на 29,7% больше, чем в первом квартале 2022 года. 132,8 млрд тг пришлись на стандартные микрокредиты, здесь объём вырос за год на 28,6%.