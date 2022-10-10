Казахстанцам вручают повестки в России – в МИД РК призвали не верить рассылкам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров обратился к казахстанцам в связи с распространяемой информацией по поводу того, что гражданам Казахстана в России приходят повестки о мобилизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее с СМИ появилась информация, что в Санкт-Петербурге гражданину Казахстана, получившему вид на жительство в России, вручили повестку о призыве на частичную мобилизацию.

«На прошлой неделе была информация, что гражданам Казахстана приходят повестки. На самом деле за весь этот период было только лишь одно обращение от нашего гражданина. И то, в городе Москве. Поэтому, просим не верить разным взбросам и рассылкам, которые проходят в СМИ», - обратился Айбек Смадияров к журналистам на брифинге.

«Даже если есть такие факты, наверняка, этот гражданин уже подал документы на гражданство. То есть, имеет двойное гражданство, но не признается, что имеет гражданство России, поэтому не сдает документы. Тут ситуация повернулась другим образом, и они начинают от этого убегать, заявляют, что они граждане Казахстана», - заявил Айбек Смадияров.

Официальный представитель МИД РК ранее также ответил на вопрос, как быть казахстанцам, проживающим в России, которые получили повестку о мобилизации.



