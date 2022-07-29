Казахстанцам в 2021 году выплачено свыше 330 млрд тенге в качестве соцвыплат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году в Государственный фонд социального страхования поступило 204 млрд тенге, из которых 199 млрд тенге направлены получателям социальных выплат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2015 года в Фонд социального страхования поступили средства в размере около 4 трлн тенге. Это социальные выплаты, которые ежемесячно работодатели отправляли в Фонд. Эти средства мы ежемесячно распределяем между получателями социальных выплат. В течение этого года 2,6 трлн тенге были потрачены на социальные выплаты. Что касается показателя прошлого года, то 339 млрд мы выплатили в качестве социальных выплат, а в фонд поступило 353 млрд тенге», - сказала на брифинге в СЦК генеральный директор фонда социального страхования Нурсулу Кемел.

По ее словам, имеются также накопленные активы. Это оставшаяся сумма от 4 трлн тенге.

«Мы их не трогаем. Так как социальные выплаты являются долгосрочной мерой поддержки. Накопленные активы предназначены для дальнейших социальных выплат», - пояснила она.

К слову, система социального страхования охватывает 6 млн работающего населения, а в год более 1 млн получателям назначается социальная выплата по пяти видам социального риска.