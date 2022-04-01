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    Казахстанцам с 1 апреля не нужны ПЦР-тесты при въезде в Россию по суше

    1 Апреля 2022, 09:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцам с 1 апреля не нужны тесты на коронавирус при въезде в Россию по суше. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ №10 от 30.03.2022 г., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

    Согласно документу, въезжающие в Россию через сухопутные пункты пропуска граждане стран Евразийского экономического союза (в том числе Казахстана), с 1 апреля 2022 года могут не сдавать тест на коронавирус и не заполнять соответствующую анкету.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Здравоохранение Россия ЕАЭС Коронавирус в мире
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