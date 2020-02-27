Казахстанцам рекомендуют возвращаться из Южной Кореи до сокращения авиарейсов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцам рекомендуют возвращаться из Южной Кореи до сокращения авиарейсов. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вчера объявили, авиарейсы будут сокращаться с 1 марта. Гражданам рекомендуем вернуться домой до вступления ограничений. Как только ограничения вступят, рейсы сократятся. Тот поток, который пожелает вернуться, рейсы не смогут обслужить. Им придется через третьи страны вылетать за другую сумму», - сказал Айбек Смадияров.

В МИД оповестили граждан о ситуации с коронавирусом.

«Нашим посольством предприняты ряд мер по оповещению граждан о ситуации с коронавирусом в Южной Корее. Создан оперативный штаб, в мессенджере работает круглосуточный телефон горячей линии, ежедневно проводится постановка граждан на консульский учет. Число заразившихся и погибших растет, поэтому нужно быть предельно осторожными. Корея пока не закрывается, говорить об эвакуации пока рано. Будем наблюдать», - добавил Айбек Смадияров.

Ранее он сообщил, что в Южной Корее находятся более 35 тысяч граждан Казахстана.