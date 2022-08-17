Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Казахстанцам рассылают SMS с целью защитить от интернет-мошенничества – МВД

    17 Августа 2022 00:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гражданам рассылают короткие SMS с целью предупредить о интернет-мошенничестве. Об этом сообщил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай в интервью телеканалу «Atameken Business», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы недавно начали рассылать SMS-сообщения с целью защитить население от интернет-мошенничества. Эта мера принимается с целью обеспечения безопасности и профилактики преступлений. На сотовые телефоны граждан отправляются короткие сообщения. В связи с этим просим жителей отнестись к этому с пониманием. Потому что в сервисе операторов связи ограничен текст SMS-сообщений. Мы отправляем гражданам сообщения, касающиеся интернет-мошенничества», – сказал Жандос Суюнбай.

    По его словам, с информацией, касающейся интернет-мошенничества в РК и борьбы с ним, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства внутренних дел.

    В ходе беседы начальник Центра также сообщил, что за семь месяцев текущего года зарегистрировано около 11 тыс. интернет-преступлений, тогда как за весь 2021 год – около 13 тыс.. В Министерстве работает специальный отдел по борьбе с интернет-преступностью. Такие же отделы есть в региональных департаментах полиции.

    Ранее сообщалось о том, что подменные номера заблокируют для борьбы с мошенниками в Казахстане.
    Ранее в МВД РК дали несколько советов о том, как не попасться на уловки телефонных мошенников.



    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    #МВД РК #Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Партию похищенного в январе из здания полиции огнестрельного оружия нашли в Таразе
    Семнадцатилетнего казахстанца разыскивают в Бишкеке
    Призеров Всемирных полицейских игр наградил глава МВД
    Турфирма в Атырау обманула более 50 человек
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров