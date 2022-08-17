Казахстанцам рассылают SMS с целью защитить от интернет-мошенничества – МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гражданам рассылают короткие SMS с целью предупредить о интернет-мошенничестве. Об этом сообщил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай в интервью телеканалу «Atameken Business», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы недавно начали рассылать SMS-сообщения с целью защитить население от интернет-мошенничества. Эта мера принимается с целью обеспечения безопасности и профилактики преступлений. На сотовые телефоны граждан отправляются короткие сообщения. В связи с этим просим жителей отнестись к этому с пониманием. Потому что в сервисе операторов связи ограничен текст SMS-сообщений. Мы отправляем гражданам сообщения, касающиеся интернет-мошенничества», – сказал Жандос Суюнбай.

По его словам, с информацией, касающейся интернет-мошенничества в РК и борьбы с ним, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства внутренних дел.

В ходе беседы начальник Центра также сообщил, что за семь месяцев текущего года зарегистрировано около 11 тыс. интернет-преступлений, тогда как за весь 2021 год – около 13 тыс.. В Министерстве работает специальный отдел по борьбе с интернет-преступностью. Такие же отделы есть в региональных департаментах полиции.

Ранее сообщалось о том, что подменные номера заблокируют для борьбы с мошенниками в Казахстане.

Ранее в МВД РК дали несколько советов о том, как не попасться на уловки телефонных мошенников.



