Казахстанцам предстоит сделать важный выбор – депутат Европарламента

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялась онлайн-конференция «Отношения ЕС и Казахстана: от установления партнерства до движения в будущее», организованная посольством РК в Бельгии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе конференции выступил вице-президент делегации Европейского парламента по сотрудничеству со странами ЦАР, депутат Европарламента Андрис Америкс .

В своей речи европейский парламентарий отметил, что предстоящие выборы в нижнюю палату Парламента РК являются важным событием.

По его словам, история отношений между Европейским Союзом и Казахстаном уже исчисляется десятилетиями. При этом ЕС уделяет значительное внимание развитию отношений с Казахстаном с момента обретения республикой независимости в 1991 году.

«Важно поддержать развитие отношений двух сторон в целях процветания, демократии и стабильности в мире. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве ЕС и РК, подписанное в 2015 году, делает двустороннее сотрудничество более широким и покрывающим новые сферы взаимодействия», - отметил А. Америкс.

«Однако перед нами предстают новые вызовы в этом динамично развивающимся мире, поэтому Казахстану и ЕС необходимо более тесное и эффективное сотрудничество. Ситуация с коронавирусом показывает, что нам необходимо найти новые точки сотрудничества в тех направлениях, которые ранее не были охвачены заключенными соглашениями», - считает член Европарламента.

«С момента обретения независимости Казахстан совершил значительные шаги в своем развитии. Каждый, кто посещает Казахстан может видеть, как страна постоянно меняется и развивается в лучшую сторону.

В январе 2021 года народу Казахстана предстоит сделать свой важный выбор на парламентских выборах. Надеемся, что казахстанцы сделают правильный выбор во имя процветания и благополучия своей страны.

Вводимые Президентом РК К.Токаевым изменения в выборный процесс показывают положительное развитие демократических процессов в Казахстане.

В сложное время, отягченное пандемией коронавируса, когда весь мир ведет борьбу с опасной болезнью, важно сохранить диалог власти и населения.

Казахстан – ключевой игрок в Центральной Азии в контексте политики, экономики и региональной безопасности. Уже многое сделано для развития отношений Европейского Союза с Казахстаном, но я не вижу границ для их дальнейшего расширения.

Лично готов внести свое участие в укрепление доверия между сторонами. Будучи вице-президентом делегации Европейского парламента по сотрудничеству со странами ЦАР намерен и далее содействовать переходу казахстанско-европейских отношений на новый уровень», - сказал А.Америкс.



