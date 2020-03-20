Казахстанцам предоставят бесплатный доступ на образовательные интернет-ресурсы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доступ на образовательные сайты станет бесплатным. Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан между вице-министром образования и науки Рустемом Бигари, вице-министром цифрового развития Дарыном Туяковым, а также руководством операторов связи, таких как АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», ТОО «Кар-Тел», АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», АО «Astel», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В ближайшее время операторы связи разработают тарифные планы/изменят существующие, предоставив студентам колледжей и вузов возможность бесплатно посещать образовательные ресурсы, которые используются при дистанционном обучении. То есть при использовании этих сайтов с абонентов не будут списывать интернет-трафик (мегабайты). На период объявления чрезвычайного положения эта мера имеет особое значение, учитывая переход образовательных учреждений (вузы и колледжи) на дистанционное обучение.

Свободный доступ казахстанцам будет организован для образовательных ресурсов, рекомендованных Министерством образования и науки РК, с последующим расширением этого перечня и увеличением списка интернет-ресурсов.

Для посещения данных ресурсов у пользователя должен быть положительный баланс счета. Информация о начале предоставления бесплатного доступа к образовательным ресурсам будет размещена на сайтах операторов связи.

Образовательные интернет-ресурсы, на которые предоставлен бесплатный доступ в период режима ЧП:

1. АИС «SOVA.WS» - http://sova.ws

2. SMART community - http://smartedu.kz

3. SMARTNATION - http://snation.kz

4. College.Snation http://college.snation.kz

5. BilimLand https://bilimland.kz/ruАИС

6. Білімал http://college.bilimal.kz/

7. Paragraph Bilim - http://base.blm.kz

8. Kundelik.kz - https://portal.kundelik.kz/

9. АИС «Platonus» - http://platonus.kz

10. BilimAl.kz https://www.bilimal.kz/

11. DALES - http://college.ektu.kz

12. Mektep.edu.kz - https://mektep.edu.kz/

13. I-mektep.kz - https://i-mektep.kz/

14. Daryn.Online https://daryn.online/

15. АИС «CollegeSmart Nation -https://college.snation.kz/

16. АИС Сириус http://somniumllp.com/project-sirius/

17. АИС Универ https://univer.kstu.kz/

18. ИС Деканат https://www.mmis.ru

19. ИС ПГУ http://psu.kz/

20. Электронный ректорат http://nkzu.kz

21. EUniver http://euniver.vkgu.kz/

22. ИС ВКГТУ https://www.ektu.kz/

23. МУИТ https://www.iitu.kz/

24. Uninet http://uninet.kz/

Отметим, что список интернет-ресурсов будет расширяться.