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    Казахстанцам предлагают голосовать и регистрировать ОСИ через eGov Mobile

    3 Декабря 2022, 16:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Динара Щеглова, а также представители ОСИ, Центра поддержки цифрового правительства, общественных организаций и IT-компаний приняли участие в работе открытой диалоговой площадки по обсуждению темы «Проблемы ОСИ и их решения», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    В ходе брейнсторминга было отмечено, что для перехода к ОСИ на сегодняшний день необходимо решить вопросы и усовершенствовать механизмы регистрации специальных некоммерческих организаций, создания мобильных приложений для голосования, формирования списков собственников жилья для оповещения и протоколов голосования с опросными листами и т.д.

    По итогам мероприятия предложено использовать в качестве единого инструмента для проведения голосования и регистрации ОСИ мобильное приложение eGov Mobile.

    Ранее Багдат Мусин, говоря о проблемах, которые тормозят процесс регистрации и деятельность ОСИ, отмечал, что 99% ОСИ зарегистрированы в бумажном виде в век цифровизации.
    Жилье Цифровой Казахстан МИИР РК
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