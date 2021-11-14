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    Казахстанцам объяснили, почему в отношении иностранных авто применяются адммеры

    14 Ноября 2021, 12:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный эксперт управления неторгового оборота КГД Минфина РК Нурлан Намысов объяснил, почему в Казахстане стали активно применять меры административного характера к авто, завезенным из третьих стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с пандемией в 2020 году было принято решение Евразийской экономической комиссии. Согласно этого решения разрешение на эксплуатацию автомобилей, завезенных на территорию Евразийского экономического союза из третьих стран, было продлено до 30 сентября 2021 года. В связи с окончанием этого срока к таким автомобилям в стране начали применять административные меры», - сказал Нурлан Намысов.

    После 30 сентября они должны были быть выдворены за пределы республики. Согласно пятому подпункту второго пункта статьи 268 Евразийского экономического кодекса, для выдворения такого транспорта был дан срок в течение шести месяцев.

    «Если в течение этого времени завезенный из третьих стран транспорт не выдворен за пределы страны, то необходимо будет оплатить все таможенные пошлины и налоги»,- добавил Нурлан Намысов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт Минфин РК Общество Авто с иностранными номерами
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