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    Казахстанцам напомнили об ответственности за уклонение от воинской службы

    1 Марта 2023, 17:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За уклонение от прохождения воинской службы предусматривается как уголовная, так и административная ответственность. Об этом заявил начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК, полковник Бауыржан Артыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Военная служба - это основа сохранения суверенитета нашей страны. А воспитание молодежи, подготовка ее к защите Отечества считается важнейшей задачей не только государственных структур, но, в первую очередь, всего общества. Военная служба - это установленная законом обязанность каждого мужчины, а уклонение от ее прохождения предполагает уголовную и административную ответственность», - сказал Бауыржан Артыков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Спикер также отметил, что призыв граждан на воинскую службу организуется и обеспечивается местными исполнительными органами.

    «Бывают случаи, когда граждане для решения вопроса об отсрочке или освобождении от призыва обращаются к мошенникам, которые не имеют никакого отношения к призывной комиссии. Поэтому для того, чтобы были приняты оперативные меры по всем случаям проявления коррупции, а также для получения консультации по возникшим обстоятельствам необходимо обращаться по телефонам доверия Министерства обороны и правоохранительных органов», - добавил начальник департамента.

    Призыв на срочную службу в Казахстане уже начался.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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