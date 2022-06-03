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    Казахстанцам напомнили об ответственности за агитацию в день тишины

    3 Июня 2022, 13:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В день тишины и референдума запрещаются любые действия, связанные с агитацией. Об этом предупредил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в полночь заканчивается агитация. Завтра, 4 июня, с 00:00 у нас будет день тишины. В день тишины и в день референдума запрещаются любые действия, связанные с агитацией. В случае нарушений законом предусмотрена правовая ответственность. Просим учесть это», - сказал Нурлан Абдиров на заседании Центральной избирательной комиссии.

    Ранее Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Жалгас Адилбаев сообщил , что на референдуме проголосуют за рубежом более 11 тыс. казахстанцев.

    «Министерством иностранных дел РК создано 65 участковых комиссий референдума в 52 иностранных государствах. Все 325 членов комиссий прошли дистанционное обучение, специальное тестирование по правовым основам республиканского референдума и программе организации работы комиссий референдума. На основе предварительного списка граждан Казахстана, находящихся за рубежом с правом активного голосования, количество наших избирателей составляет около 11 350 человек», - сказал он на заседании Центральной избирательной комиссии.

    Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что министерство поддерживает связь со всеми участками за рубежом.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Конституция Реформы Токаева ЦИК Референдум
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