Казахстанцам напомнили об ответственности за агитацию в день тишины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В день тишины и референдума запрещаются любые действия, связанные с агитацией. Об этом предупредил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в полночь заканчивается агитация. Завтра, 4 июня, с 00:00 у нас будет день тишины. В день тишины и в день референдума запрещаются любые действия, связанные с агитацией. В случае нарушений законом предусмотрена правовая ответственность. Просим учесть это», - сказал Нурлан Абдиров на заседании Центральной избирательной комиссии.

Ранее Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Жалгас Адилбаев сообщил , что на референдуме проголосуют за рубежом более 11 тыс. казахстанцев.

«Министерством иностранных дел РК создано 65 участковых комиссий референдума в 52 иностранных государствах. Все 325 членов комиссий прошли дистанционное обучение, специальное тестирование по правовым основам республиканского референдума и программе организации работы комиссий референдума. На основе предварительного списка граждан Казахстана, находящихся за рубежом с правом активного голосования, количество наших избирателей составляет около 11 350 человек», - сказал он на заседании Центральной избирательной комиссии.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что министерство поддерживает связь со всеми участками за рубежом.