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    19:07, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Казахстанцам напомнили о важности ношения масок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова напомнила о важности ношения масок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Не носить маску - ненормально не только в нынешней ситуации, а с момента объявления пандемии. Заблуждаются те, кто считает, что если мы вакцинировались, то мы защищены и не надо носить маску, не надо соблюдать социальную дистанцию и можно посещать все те мероприятия, которые сегодня запрещены. Пока нет коллективного иммунитета, пока высокая передача вируса в обществе происходит, к сожалению, и вакцинированные могут заболеть», - отметила Айжан Есмагамбетова.

    Поэтому, по ее словам, наряду с вакцинацией, она попросила соблюдать меры профилактики.

    «Подумайте о себе, подумайте о тех, кто рядом, подумайте о своих взрослых. Вспомните о том, что дельта-штамм значительно более заразен, передается быстрее большему количеству людей. Его концентрации достаточно значительно меньше, чтобы передаться и протекает заболевание тяжелее. Пожалуйста, уважаемые казахстанцы, соблюдайте все меры профилактики», - обратилась к соотечественникам Айжан Есмагамбетова.


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