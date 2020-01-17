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    Казахстанцам напомнили о правилах безопасности во время крещенских купаний

    17 Января 2020, 12:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приближается христианский праздник Крещение Господне, когда граждане республики будут принимать участие в крещенском купании 19 января. В этой связи, Комитет по ЧС МВД РК напоминает населению о соблюдении правил безопасности поведения на водоёмах, передает МИА «Казинформ».

    Во всех регионах республики определены специальные места (проруби, купели) на водоемах для купания. Количество определенных мест для купания – 314 . Данные места оборудованы специальными трапами и находятся возле спасательных станций. Информацию о местонахождении прорубей можно получить в местных исполнительных органах или Департаментах по ЧС.

    Окунаться необходимо только в специально оборудованных купелях, на которых обеспечивают безопасность профессиональные спасатели. В целях безопасности выход на лед будет организован группами, выезд любого вида автотранспорта на акваторию водоемов категорически запрещается.

    В местах крещенских купаний для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия будет организовано дежурство спасателей оперативно-спасательных отрядов, пожарных частей, медиков центра медицины катастроф. Всего задействовано 1721 человек личного состава и 513 единиц техники.

    В преддверии Крещения спасатели проводят профилактическую работу среди населения с напоминаем правил безопасности во время купания.

    Во избежание несчастных случаев, КЧС МВД РК предупреждают о том, что опасно принимать участие в крещенском купании:
    - детям;
    - людям, не имеющим опыта закаливания;
    - людям преклонного возраста;
    - людям с ослабленным здоровьем;
    - людям в нетрезвом состоянии и с похмельным синдромом.

    Следует помнить: Погружаясь в ледяную воду, человек подвергает свой организм сильнейшему стрессу. От резкого перепада температуры и давления может произойти остановка дыхания и сердца, спазм сосудов, который может повлечь за собой обморок. Обморок в воде – это летальный исход, если в течение 3-5 минут не выполнить спасательные и реанимационные процедуры. А купание в необорудованной проруби опасно еще и тем, что течением человека может унести под лед, и тогда пострадавшего ждет не только неминуемая смерть, но даже поиски в водолазном снаряжении иногда не смогут принести положительных результатов, т.к. препятствием будет служить ледяной покров на водоеме.

    В этой связи спасатели предупреждают, если вы решили принять обряд крещенского купания, не следует пренебрегать мерами предосторожности: купайтесь только в специально оборудованных и охраняемых местах, там, где вам, в случае необходимости, смогут оказать своевременную квалифицированную помощь.

    Для тех, кто планирует на Крещение купаться в проруби, рекомендуется соблюдать следующие правила:

    - перед купанием в проруби желательно разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

    - для безопасности перед входом в прорубь нужно надеть шлепанцы или носки;

    - перед погружением глубоко вдохнуть и, задержав дыхание, окунаться в воду;

    - прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, т.к. это увеличивает потерю тепла и может привести к шоку от холода;

    - нужно помнить, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание;

    - опасно находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

    - если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь;

    - желательно, чтобы у выхода из проруби купающегося кто-нибудь встречал с полотенцем и халатом;

    - после купания нужно растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую одежду;

    - для профилактики после купания полезно выпить горячий чай, лучше всего из целебных трав, ягод и фруктов.

    Кроме этого, необходимо соблюдение требований правил безопасности на водоемах, в зимний период, в первую очередь:

    - не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости;

    - не выходить на тонкие и неокрепшие участки льда;

    - не собираться группами на отдельных участках льда;

    - не приближаться к промоинам, трещинам, прорубям во льду;

    - не выезжать на автомобилях за пределы переправ.

    Участникам подледной ловли рыбы, рыбную ловлю осуществлять только при наличии индивидуальных спасательных средств.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Религия Происшествия
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