Казахстанцам напомнили о крайнем сроке уплаты транспортного налога за 2021 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК напомнили о крайних сроках уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2021 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комитет государственных доходов напоминает, что крайним сроком уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2021 год является 1 апреля 2022 года.

В ведомстве пояснили, что сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении «e-Salyq Azamat».

Вместе с тем, исчисленные налоговыми органами суммы налога в настоящее время направляются пользователям мобильных приложений «АО «Каспи банк» и АО «Халык банк» в виде PUSH-уведомлений.

Кроме того, данная информация будет размещена в сервисе «Предстоящие платежи для физических лиц» на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях «e-Salyq Azamat» и банков второго уровня АО «Каспи банк» и АО «Халык банк».

Напомним, ранее Комитетом госдоходов сообщалось , что 31 декабря 2020 года завершилась амнистия для физических лиц по налогам на имущество, землю и транспорту. Этой возможностью воспользовались более 1 млн граждан, им списана пеня на сумму более 2 млрд тенге.