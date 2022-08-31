Казахстанца задержали за участие в организации наркоканала в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР -КАЗИНФОРМ - Одного из членов международной наркогруппировки - гражданина Казахстана задержали в Кыргызстане. Об сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

По данным пресс-службы, ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2020 года на территории Чуйской области были задержаны двое граждане КР, у которых были изъяты наркотические средства гашиш афганского происхождения общим весом 10 кг.

В дальнейшем спецслужбы установили, что гражданин Казахстана К.Е.Б. должен был получить указанный наркогруз на приграничной территории Таласской области с Казахстаном для дальнейшей доставки контрабандным путем и сбыта на территории РК.

«В рамках уголовного дела, 28 августа 2022 года при пересечении госграницы КР на КПП «Чон-Капка автодорожный» был задержан гражданин одного из соседних государств К.Е.Б. и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР для проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению других организаторов данного наркоканала из числа граждан Кыргызстана и Казахстана», - говорится в сообщении.





Фото: kabar.kg