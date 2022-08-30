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    Казахстанца задержали за участие в организации наркоканала в Кыргызстане

    30 Августа 2022 23:42

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане задержан один из членов международной наркогруппировки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    По информации пресс-службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2020 года на территории Чуйской области были задержаны двое граждане КР, у которых были изъяты наркотические средства гашиш афганского происхождения общим весом 10 кг.

    В процессе следственно-оперативных мероприятий был установлен гражданин Казахстана К.Е.Б., который должен был получить указанный наркогруз на приграничной территории Таласской области с Казахстаном для дальнейшей доставки контрабандным путем и сбыта на территории РК.

    В рамках уголовного дела 28 августа 2022 года при пересечении госграницы КР на КПП «Чон-Капка автодорожный» был задержан гражданин Казахстана К.Е.Б. и водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ КР для проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий.

    Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению других организаторов наркоканала из числа граждан Кыргызстана и Казахстана.
    Кыргызстан Борьба с наркотиками
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