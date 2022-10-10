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    Казахстанца обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов в Венгрии - МИД РК

    10 Октября 2022, 17:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Задержан ранее пропавший в Венгрии гражданин Казахстана. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний казахстанец Канатбек Отебек пропал в Венгрии при странных обстоятельствах.

    «По нему мы выяснили ситуацию. Он находится под стражей в Венгрии. Полиция обвиняет его в перевозке нелегальных мигрантов. Он буквально 1,5 месяца назад получил шенгенскую визу в Казахстане, прилетел в одну из европейских стран и через неделю уже находился на территории Восточной Европы, в том числе в Сербии, Венгрии, Чехии, и по этому маршруту перевозил нелегальных мигрантов. Он изначально знал на какую работу едет. Это очень серьезная статья, серьезное обвинение», - заявил Айбек Смадияров на брифинге для журналистов.

    В связи с арестом казахстанца в МИД обратились к казахстанцам, планирующим выезд на работу в Европу, внимательно изучить законы и правила той или иной страны. По словам Айбека Смадиярова, гражданину нашей страны на сегодня нашли адвоката.

    «Родственники знают обо всех событиях. Я думаю, что следствие разберется в том, что будет дальше», - уточнил А. Смадияров.

    Ранее в МИД сообщили еще об одном задержании гражданки Казахстана в Турции. Ее обвиняют в подделке документов. По данным МИД, она прибыла в Турцию для пересадки органов.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Венгрия
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