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Казахстана и США сотрудничают в вопросах минимизации высокообогащенного урана
17 Июля 2022 20:37

Казахстана и США сотрудничают в вопросах минимизации высокообогащенного урана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве энергетики РК состоялась встреча с представителями Национальной администрации по ядерной безопасности Министерства энергетики США по вопросам конверсии исследовательских реакторов с высокообогащенного уранового топлива на низкообогащенное урановое топливо и утилизации высокообогащенного урана в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Участники отметили успешное сотрудничество в укреплении режима нераспространения ядерного оружия, результатом которого стала конверсия исследовательского реактора ИВГ.1М, находящегося в ведении РГП «Национальный ядерный центр РК». Ввод в эксплуатацию реактора ИВГ.1М с низкообогащенным урановым топливом запланирован на 2023 год после завершения этапов физического и энергетического пусков.

Предварительно делегация США посетила РГП «Национальный ядерный центр РК» в г ороде Курчатове. Были проведены технические туры на объекты предприятия, а также техническое совещание. Обсужден статус конверсии исследовательского реактора ИВГ.1М, вопросы разбавления и окончательной утилизации облученного топлива исследовательских реакторов ИВГ.1М и ИГР.

Казахстан в рамках взятых на себя обязательств по режиму ядерного нераспространения, начиная с 2010 года проводит работы по конверсии исследовательских реакторов ИГР и ИВГ.1М, находящихся в ведении РГП «Национальный ядерный центр РК»
Основными целями этих работ являются снижение обогащения топлива исследовательских реакторов НЯЦ РК до уровня ниже 20% и переработка или утилизация отработавшего ВОУ-топлива этих реакторов.
Проекты реализуются совместно с организациями США, которые отмечают высокий уровень научно-технического потенциала и компетенций организаций Казахстана для выполнения этой сложной задачи.

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