Казахстан завозит почти в 4 раза больше мяса, чем экспортирует

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году объемы экспорта казахстанского мяса почти сравнялись с объемами импорта одних только колбасных изделий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Поставки свежего, охлажденного или замороженного мяса всех видов из Казахстана в другие страны за январь–ноябрь прошлого года составили 38,6 тысячи тонн. Это на 6,5% больше, чем за полный 2021-й, и сразу на 66,9% — чем за весь «докоронакризисный» 2019 год. Импорт мяса тем временем составил внушительные 144,5 тысячи тонн (причём сразу 88% поставок составило мясо птицы), однако это сразу на 45,7% меньше, чем за весь 2021 год.

Отмечается, хотя экспорт мяса стабильно увеличивается, а импорт в последние два года снижается, РК все еще завозит почти вчетверо больше мяса, чем поставляет на внешние рынки, и проблемной зоной здесь является птицеводство.

С мясопродуктами ситуация еще печальнее. Экспорт из РК в секторе — мизерный. Скажем, колбас республика поставила на внешние рынки за 11 месяцев всего 149 тонн, а импортировала — 39,1 тысячи тонн, то есть в 262 раза больше, чем экспортировала. Если сравнивать этот несущественный экспорт с показателями полного 2021 года, можно отметить рост, однако в сравнении с 2019-м спад составляет сразу 63,4%. Впрочем, при таком уровне экспорта рост или спад не имеют значения — показатель пренебрежительно мал.

Фактически в 2022 году объемы экспорта казахстанского мяса почти сравнялись с объемами импорта одних только колбасных изделий.

Тот факт, что импортеры наращивают поставки продуктов более высокого передела из-за недостатка объемов на отечественных мясокомбинатах, подтверждает баланс ресурсов в Казахстане.

Диаграмма за январь–ноябрь 2022 года показывает, по каким видам мяса отечественные фермеры полностью закрывают потребности населения (баранина — на 100%, говядина — на 98,6%, конина — на 97,5%, свинина — на 90,3%), а каких недостает. К последней категории относятся мясо птицы (собственное производство составляет всего 67,4%, импорт — 32,6%), консервы (37,9% импорта) и колбасные изделия (зарубежные поставки — 39,7%).

Как развивается мясной кластер в Казахстане, можно проследить и по статистике производства. Так, последние два года выпуск мяса в стране показывал в целом положительную динамику. В 2021 году показатели производства мяса крупного рогатого скота, овец, свиней и лошадей выросли на 8,1% (с 311,3 тысячи до 336,5 тысячи тонн), а в 2022-м — на 3,9%. Выпуск мяса кур и других домашних птиц в 2021-м увеличился на 9,7% (со 100,5 тысячи до 110,3 тысячи тонн), в прошлом году — на 4,2%.

С мясопереработкой ситуация иная: динамика производства нестабильна. В 2021 году показатели выпуска продукции по мясным и мясорастительным консервам сократились более чем на 27% для обеих категорий. В прошлом году прирост хоть и был плюсовым (5,5% и 24,7% соответственно), но все равно не перекрыл минусов 2021 года.

Колбас в РК хоть и производится недостаточно, но динамика выпуска стабильна: объемы немного выросли в 2021 году (плюс 3,4%) и продолжили рост в 2022-м (еще плюс 8,3%).

Одна из причин, по которой мясоперерабатывающая промышленность в Казахстане развивается медленно— недостаток у действующих фермеров инвестиций для строительства крупных конкурентоспособных перерабатывающих комплексов. Иностранные инвесторы, в свою очередь, не спешат вкладывать деньги в казахстанские проекты из-за нестабильности. Такого мнения придерживается генеральный директор Мясного союза РК Максут Бактибаев. Об этом он писал после громкого ухода из Казахстана McDonald’s. Оказалось, что в стране нет мясокомбинатов, которые могли бы производить котлеты для бургеров заявленного высокого международного стандарта. Запустить такое предприятие еще в 2020 году должна была итальянская компания Cremonini, меморандум с Минсельхозом РК был заключен в 2016 году. Но руководство профильного министерства, по данным Бактибаева, дважды «меняло вектор развития», поэтому инвестор свернул проект и ушел.

Это не единственный пример. Так и не довел до логического завершения свой инвестпроект в Казахстане мясной магнат — австралийская компания Cedar Meat. В 2018 году в Усть-Каменогорск приезжал представитель фирмы Эндрю Фернихоф, который на инвестфоруме Altay Invest — 2018 подписал соглашение о строительстве мясоперерабатывающего комплекса в Аягозском районе ВКО. Судя по информации пресс-службы Минсельхоза, проект до сих пор так и находится в стадии проработки.

На том же инвестфоруме было заявлено о приходе в мясной кластер крупного инвестора из Объединенных Арабских Эмиратов. Представитель королевской семьи Халиф бин Халид намеревался вложить 45 млн долларов США в строительство агрофермы по производству мяса индейки в Бородулихинском районе ВКО. Спустя год стало известно, что инвестор передумал.