Казахстан завоевал «золото» чемпионата мира-2021 по самбо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан завоевал «золото» чемпионата мира-2021 по самбо в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Чемпионкой мира в весовой категории до 54 килограммов стала Гульдана Алмуханбетова – в финале она сразилась с представительницей Монголии Нехитбаатар Баярмой и победила ее со счетом 3:2.

У мужчин в весовой категории до 98 килограммов Райхан Мади стал серебряным призером чемпионата мира. Казахстанец должен был выступить в финале, однако не смог принять участие в поединке за «золото» из-за травмы – врачи запретили ему выходить на бой.



