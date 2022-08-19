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    Казахстан завоевал вторую медаль на чемпионате мира по борьбе

    19 Августа 2022 01:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Болгарии Софии продолжается чемпионат мира по борьбе среди женщин до 20 лет. Казахстанская спортсменка Мадина Аман завоевала медаль турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Казахстанская девушка-борец в схватке с польской спортсменкой Александрой Витос выиграла бронзовую награду в весовой категории до 59 килограммов.

    В полуфинале Мадина Аман уступила венгерской девушке-борцу Виктории Борсос со счетом 6:7.

    Представительница Казахстана в весовой категории до 59 килограммов так же стала обладательницей бронзовой медали мирового первенства 2021 года, который состоялся в Уфе.

    Ранее казахстанец Мерей Базарбаев стал серебряным призером чемпионата мира.

    Фото:

    instagram.com/ kazakhstan__wrestling

    instagram.com/unitedworldwrestling
    #Спорт #Боевые искусства
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