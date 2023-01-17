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    Казахстан завоевал второе «золото» Универсиады-2023

    17 Января 2023, 08:24

    ЛЕЙК-ПЛЭСИД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский «летающий лыжник» Данил Васильев выиграл золотую медаль зимней Универсиады-2023 в американском Лейк-Плэсиде, передает МИА «Казинформ» со Sports.kz.

    Васильев одержал победу в соревнованиях по прыжкам на нормальном трамплине. В первой попытке он занял первое место с показателем 127.2, а в финальном раунде стал вторым (130.1). В сумме двух подходов казахстанец показал наилучший результат 257.3, опередив австрийцев Максимиллиана Линхера (251.4) и Тимона Паскаля Кахофера (248.8).

    Другие представители Казахстана показали следующие результаты: Сергей Ткаченко — седьмой (220.9), Никита Девяткин — девятый (216.2), Святослав Назаренко — 20-й (147.3), Магжан Амангельдыулы — 21-й (144.5).

    Медаль Васильева стала второй для Казахстана на текущей Универсиаде. Ранее «золото» в биатлоне завоевал Вадим Куралес.


    Фото: olympic.kz
    Спорт Универсиада
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