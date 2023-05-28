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    Казахстан завоевал второе «золото» на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

    28 Мая 2023, 23:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала вторую золотую медаль на этапе Кубка мира в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Ее в копилку сборной принесли Мария Дмитриенко и Виктор Хасянов.

    Стрелки показали первый результат в «трапе» среди смешанных команд. На втором месте расположилась Турция, а Иран завоевал «бронзу».

    Ранее Асем Орынбай стала первой в «ските». Также она вместе с Эдуардом Ещенко финишировали первыми в «ските» среди смешанных команд.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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