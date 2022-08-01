Казахстан завоевал второе золото на ЧМ по борьбе до 17 лет

РИМ. КАЗИНФОРМ - Чемпионом мира по вольной борьбе в весе до 92 кг стал Камил Куруглиев, который в финале досрочно победил венгра Мусу Арсункаева со счетом 11:0, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Камил - сын Магомеда Куруглиева, бронзового призера ЧМ-2005 в Будапеште в весе до 84 кг и заслуженного тренера Казахстана.

Ранее сообщалось, что Дарын Аскербек из Восточно Казахстанской области в весе 55 кг одержал в Италии волевую победу над американцем Джаксеном Патриком Форрестом и завоевал титул чемпиона мира.

