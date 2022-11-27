Казахстан завоевал второе «золото» молодежного чемпионата мира по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Бакыт Сейдиш выступила в финале молодежного чемпионата мира-2022 по боксу в Ла-Нусии (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В поединке за «золото» в весовой категории до 66 килограммов Сейдиш встретилась с немкой Карлоттой Шуенеманн и одержала победу раздельным решением судей — 4:0 (29-27, 28-28, 30-26, 29-27, 29-27). По ходу боя рефери сняла с Шуенеманн одно очко.

Таким образом, Бакыт Сейдиш стала чемпионкой мира среди молодежи и принесла сборной Казахстана вторую золотую медаль на турнире в Ла-Нусии. Ранее «золото» также завоевала Элина Базарова — она стала чемпионкой в весовой категории до 54 килограммов.