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    Казахстан завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет

    25 Января 2023, 16:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На чемпионате Азии-2023 по боксу до 22 лет в Бангкоке (Таиланд) состоялся финальный поединок женского турнира в весовой категории до 81 килограмма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    За «золото» боролись Гульсая Ержан из Казахстана и представительница страны-хозяйки первенства Порннипа Чути. Итогом противостояния стала победа казахстанской спортсменки раздельным решением судей. Таким образом, она выиграла золотую медаль, а Чути стала серебряной призеркой.

    Ранее сегодня от Казахстана в финале выступила Жасмин Кизатова (до 70 кг), она выиграла «золото» благодаря победе над Азизой Зокировой из Узбекистана.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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