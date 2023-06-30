Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстан завоевал восемь медалей на турнире по женской борьбе в Турции

    30 Июня 2023, 18:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В турецком Стамбуле завершился международный турнир Yaşar Doğu, Vehbi Emre & Hamit Kaplan. В женской борьбе Казахстан завоевал восемь наград, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Обладателями медалей стали:

    53 кг - Лаура Алмаганбетова - второе место

    55 кг - Айнур Ашимова - первое место

    57 кг - Эмма Тисина - третье место

    59 кг - Диана Каюмова - второе место

    65 кг - Ирина Казюлина - второе место

    68 кг - Елена Шалыгина - первое место

    68 кг - Меруерт Иманбекова - третье место

    76 кг - Гулмарал Еркебаева - первое место

    В командном зачете наша сборная стала второй.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    460 прыжков совершили спортсмены на чемпионатах Казахстана и Вооруженных сил по парашютному спорту
    Рейтинг лучших боксеров мира с Головкиным получил нового лидера
    Аделаида Пчелинцева стала пятой в заплыве на 50 метров брассом на Универсиаде в Китае
    Знаменитый тренер из Южной Кореи проводит семинары для казахстанских боччистов
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    4 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах