Казахстан завоевал восемь медалей на турнире по женской борьбе в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В турецком Стамбуле завершился международный турнир Yaşar Doğu, Vehbi Emre & Hamit Kaplan. В женской борьбе Казахстан завоевал восемь наград, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК. Обладателями медалей стали: 53 кг - Лаура Алмаганбетова - второе место 55 кг - Айнур Ашимова - первое место 57 кг - Эмма Тисина - третье место 59 кг - Диана Каюмова - второе место 65 кг - Ирина Казюлина - второе место 68 кг - Елена Шалыгина - первое место 68 кг - Меруерт Иманбекова - третье место 76 кг - Гулмарал Еркебаева - первое место В командном зачете наша сборная стала второй.