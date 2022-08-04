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    • Казахстан завоевал три медали на юниорском ЧМ по таеквондо

    4 Августа 2022 10:55

    СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - В Софии завершился второй соревновательный день чемпионата мира по таеквондо среди юниоров. Казахстан отметился тремя медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Среди казахстанцев отличились Асет Изгалиев (до 48 кг), Айдана Сундетбай (до 46 кг) и Тамерлан Тлеулес (до 51 кг).

    Айдана Сундетбай в финале не смогла одолеть соперницу из Южной Кореи Юнсео Ким. Тамерлан Тлеулес в борьбе за золотую медаль также уступил южнокорейскому таеквондисту Янгу. Они завершили с ЧМ с «серебром».

    Асет Изгалиев принес команде бронзовую награду.


    Фото: olympic.kz

    #Спорт
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