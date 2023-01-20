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    Казахстан завоевал пятую медаль Универсиады-2023

    20 Января 2023, 23:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам выиграла медаль на Универсиаде-2023, которая проходит в американском Лэйк-Плэсиде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В эстафете 3×5 километров казахстанские лыжницы завоевали бронзовую медаль, уступив лишь финским и норвежским спортсменкам. При этом сборная Казахстана проиграла чемпионкам из Финляндии 12,4 секунды, а норвежкам 11,7 секунды. Вслед за казахстанками финишировали японские лыжницы, которые отстали от них на 5,6 секунды.

    В составе сборной Казахстана выступили Айша Ракишева, Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина.

    Отметим, что эта медаль стала для казахстанских спортсменов пятой на Универсиаде-2023 в США.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Универсиада
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