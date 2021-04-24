Казахстан завоевал пять медалей на молодежном ЧМ по боксу: есть два «золота»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Мужская молодежная команда Казахстана по боксу завершила свое выступление на чемпионате мира в Польше. Итогом стали пять медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Золотые награды в активе Санжара Ташкенбая (до 49 килограммов) и Сабыржана Аккалыкова (до 64 килограммов).

На вторую ступень пьедестала поднялись Ерболат Сабыр (до 56 килограммов) и Елнур Суюнбай (до 60 килограммов).

С «бронзой» завершил турнир Диас Молжигитов (до 75 килограммов).



