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    02:11, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстан завоевал пять медалей на молодежном ЧМ по боксу: есть два «золота»

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Мужская молодежная команда Казахстана по боксу завершила свое выступление на чемпионате мира в Польше. Итогом стали пять медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Золотые награды в активе Санжара Ташкенбая (до 49 килограммов) и Сабыржана Аккалыкова (до 64 килограммов).

    На вторую ступень пьедестала поднялись Ерболат Сабыр (до 56 килограммов) и Елнур Суюнбай (до 60 килограммов).

    С «бронзой» завершил турнир Диас Молжигитов (до 75 килограммов).



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