Казахстан завоевал первую медаль на Гран-при по дзюдо в Загребе

ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - Дзюдоист из Казахстана Айболат Ыстыбай выиграл медаль Гран-при, который в эти дни проходит в столице Хорватии Загребе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 66 килограммов казахстанский спортсмен встретился с представителем Кипра Георгиосом Баларджишвили в схватке за бронзовую медаль и одержал победу по шидо. Данная медаль стала первой для наших спортсменов в Загребе.

Всего на турнире принимают участие 11 дзюдоистов из Казахстана.

Отметим, что Гран-при стартовал сегодня и завершится 20 августа.

Всего в соревнованиях участвуют дзюдоисты из 85 стран.

Наибольшим количеством представлены спортсмены из Италии и Франции ( по 23 дзюдоиста) и 22 спортсмена из Бразилии.