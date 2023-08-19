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    Казахстан завоевал первую медаль на Гран-при по дзюдо в Загребе

    19 Августа 2023, 00:25

    ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - Дзюдоист из Казахстана Айболат Ыстыбай выиграл медаль Гран-при, который в эти дни проходит в столице Хорватии Загребе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В весовой категории до 66 килограммов казахстанский спортсмен встретился с представителем Кипра Георгиосом Баларджишвили в схватке за бронзовую медаль и одержал победу по шидо. Данная медаль стала первой для наших спортсменов в Загребе.

    Всего на турнире принимают участие 11 дзюдоистов из Казахстана.

    Отметим, что Гран-при стартовал сегодня и завершится 20 августа.

    Всего в соревнованиях участвуют дзюдоисты из 85 стран.

    Наибольшим количеством представлены спортсмены из Италии и Франции ( по 23 дзюдоиста) и 22 спортсмена из Бразилии.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Спорт Дзюдо
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