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    Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров

    18 Июля 2022, 21:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский тяжелоатлет Ерасыл Умаров выиграл бронзовую медаль чемпионата Азии среди юношей, который в эти дни проходит в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

    «В категории до 55 килограммов наш спортсмен стал третьим!

    В первом упражнении Ерасыл реализовал все три подхода и остановился на весе в 104 кг. Однако в «толчке» наш спортсмен справился с весом лишь с третьей попытки. 228 кг (104+124) – его результат», - сообщили в Федерации.

    Эта медаль стала первой в копилке казахстанцев на азиатском первенстве.

    «Умаров Ерасыл стал автором первой медали в копилку нашей сборной на Чемпионате Азии среди юношей!» - говорится в публикации пресс-службы в Instagram.

    Фото: www.instagram.com/wf_rk

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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