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    Казахстан завоевал первое «золото» ЧА-2022 по боксу

    11 Ноября 2022, 16:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба КФБ подтвердила, что казахстанская боксерша Алуа Балкибекова стала чемпионкой Азии-2022 по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Балкибекова досрочно выиграла золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов по причине травмы руки у ее соперницы из Японии Като Хикару. Таким образом, Казахстан официально пополнил свою копилку первой наградой высшей степени на проходящем в Аммане (Иордания) турнире.

    Сегодня в решающих женских поединках ЧА-2022 Казахстан также представят Жайна Шекербекова, Карина Ибрагимова и Гульсая Ержан.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Иордания Бокс
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