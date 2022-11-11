Казахстан завоевал первое «золото» ЧА-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба КФБ подтвердила, что казахстанская боксерша Алуа Балкибекова стала чемпионкой Азии-2022 по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Балкибекова досрочно выиграла золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов по причине травмы руки у ее соперницы из Японии Като Хикару. Таким образом, Казахстан официально пополнил свою копилку первой наградой высшей степени на проходящем в Аммане (Иордания) турнире.

Сегодня в решающих женских поединках ЧА-2022 Казахстан также представят Жайна Шекербекова, Карина Ибрагимова и Гульсая Ержан.

Фото: sports.kz