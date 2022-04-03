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    08:25, 03 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан завоевал одно «золото» на турнире по боксу в Сербии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по боксу смогла выиграть лишь одну золотую медаль на международном турнире Мемориал Бранко Пешича «Белградский победитель» в Белграде (Сербия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Единственное «золото» стране принес Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг). Серебряными призерами турнира стали Олжас Байниязов (54 кг), Нуржан Аманкельды (71 кг) и Ильяр Аширов (75 кг). «Бронзу» выиграли Темиртас Жусупов (51 кг), Куаныш Дуйсенбай (51 кг), Даулет Молдашев (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Даулет Нысан (67 кг), Армат Арманулы (71 кг) и Мади Амиров (86 кг).

    Отметим, что всего в заявке сборной Казахстана на турнир в Белграде был 21 боксер: 20 мужчин и одна женщина


    Фото: sports.kz




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