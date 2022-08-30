Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстан завоевал медаль на турнире по велоспорту на треке в Чехии

    30 Августа 2022 19:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по велоспорту на треке отметилась медалью на турнире GP Prostějov в Чехии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Так, Артем Захаров и Рамис Динмухаметов завоевали серебряную награду в гонке «мэдисон».

    Ранее Захаров финишировал третьим в омниуме и вместе с Алишером Жумакан в скретче.

    Как сообщалось ранее, представительница команды Казахстана по велоспорту на треке Рината Султанова отметилась золотой медалью на Кубке Азии в Таиланде.


    Фото: olympic.kz
    Спорт Велоспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    Глава государства поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над Беларусью
    Чемпионат по быстрым и молниеносным шахматам состоится в Караганде
    Теннисист Александр Бублик вышел в третий круг турнира во Франции
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций
    Новости партнеров